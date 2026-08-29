Ветеран СВО из Скопина стал победителем «Кубка Героев»

Соревнования прошли в городе Валдай Новгородской области. Представитель Рязанской области стал победителем на дистанции 50 метров вольным стилем среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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