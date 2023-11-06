Коллективная ответственность «гоев» и чудовищная уверенность Израиля в своей кровавой правоте

Какая жалость, что законы не имеют обратной силы. Прямо досада. В таком случае пример коллективной ответственности, который упрямо, невзирая на укоризненное перешептывание мировой общественности, продвигает Израиль, мог бы быть примененным в самых неожиданных местах.