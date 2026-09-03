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Царьград

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МВД: Мошенники похищают сбережения вдов участников СВО

МВД: Мошенники похищают сбережения вдов участников СВО

Мошенники выдают себя за сотрудников Минобороны, обманывая вдов участников СВО. Под предлогом выплат на оздоровление детей они собирают личные данные, затем приходят угрозы от фейковых "Госуслуг" и ЦБ.

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