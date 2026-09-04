Новый фильм «Папины дочки» начали снимать в Петербурге — кто из актеров вернулся в проект

В Сети обсуждают первые кадры с площадки и отсутствие некоторых «старичков». Ева Смирнова, Анастасия Сиваева, Тимофей Кочнев, Филипп Бледный, Татьяна Орлова, Юлия Франц, фильм «Папины дочки.
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