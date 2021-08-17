Имеет ли право школа заставлять детей носить форму определенного бренда: что говорит закон

Родители школьников уже вовсю готовятся к предстоящему учебному году. Нужно купить не только канцелярские принадлежности, но и одежду, в которой ребенок будет посещать уроки.
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