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Жителям москвоского региона рассказали о погоде в воскресенье

Жителям москвоского региона рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, воздух прогреется до плюс 17 градусов .

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