Зачем США нужна Россия?

Алексей Тан

...😂.... русскость....😅😀... да не пишут и не говорят так РУССКИЕ!!... ЭТО вы неруси, симоняны и крупские... придумываете разных "вырусей" и русскости...🤠. (смалик в чёрной шляпе ... это не рабби, А Ким Чин Ын.).