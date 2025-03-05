MP: помогая Москве выгодно завершить конфликт, США надеются ее "купить" У США есть огромные имперские планы, но для их успешной реализации им требуется успех на "мирном треке" и Россия, пишет MP.
Зачем США нужна Россия?
Комментарии
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Алексей Тан
...😂.... русскость....😅😀... да не пишут и не говорят так РУССКИЕ!!... ЭТО вы неруси, симоняны и крупские... придумываете разных "вырусей" и русскости...🤠. (смалик в чёрной шляпе ... это не рабби, А Ким Чин Ын.).
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5 час.
лина любимцева
Через Россию Трамп хочет подобраться к Китаю....
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2 час.
лл
лина любимцева
Вот именно!!
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2 час.
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