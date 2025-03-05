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Зачем США нужна Россия?

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Комментарии
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Алексей Тан
...😂.... русскость....😅😀... да не пишут и не говорят так РУССКИЕ!!... ЭТО вы неруси, симоняны и крупские... придумываете разных &quot;вырусей&quot; и русскости...🤠.  (смалик  в чёрной шляпе ... это не рабби, А Ким Чин Ын.).
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лина любимцева
Через Россию Трамп хочет подобраться к Китаю....
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лл
лина любимцева
Вот именно!!
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