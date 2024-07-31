В Новосибирске поймали нелегалов с 20 тоннами арбузов и дынь

В Новосибирске продолжается борьба с незаконной торговлей. Во вторник, 30 июля, в рамках совместного рейда сотрудники Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии и полиции провели оперативное мероприятие в Октябрьском районе города.
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