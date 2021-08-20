Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать

В Омске задержан сбежавший из-под подписки о невыезде обвиняемый в краже россиянин. Правоохранительные органы подозревают, что мужчина соблазнил расследовавшую его дело девушку, которая помогла ему сбежать и предоставила для этого свою иномарку.