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Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать

В Омске задержан сбежавший из-под подписки о невыезде обвиняемый в краже россиянин. Правоохранительные органы подозревают, что мужчина соблазнил расследовавшую его дело девушку, которая помогла ему сбежать и предоставила для этого свою иномарку.

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