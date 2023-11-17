Дума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году

Минимальный размер труда в России вырастет на 18, 5%. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.
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