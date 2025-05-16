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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Ночь музеев 2025´: Бобруйский краеведческий музей приглашает посмотреть, как ´снимается´ кино, услышать живую музыку, поучас...

´Ночь музеев 2025´: Бобруйский краеведческий музей приглашает посмотреть, как ´снимается´ кино, услышать живую музыку, поучас...

´Ночь музеев 2025´: Бобруйский краеведческий музей приглашает посмотреть, как ´снимается´ кино, услышать живую музыку, поучаствовать в киноквизе и квестеБобруйский краеведческий музей приглашает на праздничный вечер в рамках международной акции ´Ночь музеев 2025´ .

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