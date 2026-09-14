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Диетолог Дианова назвала продукты для поддержки здоровья глаз

Диетолог Дианова назвала продукты для поддержки здоровья глаз

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что рацион для поддержки здоровья глаз лучше строить на сочетании продуктов с каротиноидами, витамином C и жирами, которые помогают этим веществам усваиваться.

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