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Царьград

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Мосгорсуд может ужесточить наказание блогеру Лерчек до 6 лет

Мосгорсуд может ужесточить наказание блогеру Лерчек до 6 лет

Гособвинение требует от Мосгорсуда ужесточить наказание блогеру Лерчек до шести лет условно и продлить запрет на продвижение бренда.

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