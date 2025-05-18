Премьер Словакии после покушения перенес три операции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Воронеже 45-летний мигрант сжёг цветы и затушил Вечный огонь на мемориале — братской могиле советских воинов (ВИДЕО)
- ФАБ-3000 упала на головы оккупантов, наступающих на курское Тёткино (ВИДЕО)
- Путин не захотел даже рассматривать подготовленный США, европейцами и Киевом план из 22 пунктов — Financial Times
Свежие комментарии