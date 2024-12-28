Система «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Макеевский машиностроительный завод

Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» был обезврежен нацеленный атаковать Макеевский машиностроительный завод беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.
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