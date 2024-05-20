Руководитель киевского режима Владимир Зеленский обратил внимание на то, что западные державы не позволяют Киеву применять переданное ему вооружение для того, чтобы атаковать региона Российской Федерации.
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