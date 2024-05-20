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Зеленский заявил, что Запад не разрешает атаковать РФ своим оружием

Зеленский заявил, что Запад не разрешает атаковать РФ своим оружием

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский обратил внимание на то, что западные державы не позволяют Киеву применять переданное ему вооружение для того, чтобы атаковать региона Российской Федерации.

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