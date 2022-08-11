Тренер «Айнтрахта» о 0:2 с «Реалом»: «Прибавили по сравнению с матчем c «Баварией», но не реализовали моменты»

Главный тренер «Айнтрахта» подвел итоги матча за Суперкубок Европы с «Реалом» (0:2). «Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем [c «Баварией» – 1:6], но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире.
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