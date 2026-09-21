В США впервые прошёл бой между человеком и «Терминатором»

Боец сломал руку, когда ударил антропоморфного соперникаВ Сан-Франциско состоялся первый в истории поединок между человеком и роботом.
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