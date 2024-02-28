Журналист Бутусов: у Украинских войск не выстроена оборона к западу от Авдеевки

Главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подготовили заранее линию обороны к западу от Авдеевки, передает РИА Новости.
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