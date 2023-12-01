Белоруссия поставит ракеты на Кубу

Alex Nемо

Ну а почему бы и нет. Батька же со штатами никаких договоров об ограничении вооружений не подписывал на эту тему. Хотят договора заключать - пусть научаться уважать, ну и с санкционными пакетами разберутся против Белоруссии для начала. Батька то под ядерным зонтиком России, так что никто на него не рыпнется. Договора между Кубой и Белоруссией - двумя независимыми и равноправными партнёрами, всё в рамках демократии, так любимой в штатах! И Россия вроде как бы и ни причём...