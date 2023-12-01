Главная задача – прикрыть Остров Свободы от потенциальной атаки флота США Как сообщает канал «БелВПО», в эти дни с официальным визитом на Кубе находится белорусская военная делегация во главе с начальником Департамента международного военного сотрудничества Валерием Ревенко.
Белоруссия поставит ракеты на Кубу
Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
И это правильно!
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14 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Пора уж американцам нос прищемить, чтобы не совали свой нос в чужие дела.
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11 час.
Alex Nемо
Ну а почему бы и нет. Батька же со штатами никаких договоров об ограничении вооружений не подписывал на эту тему. Хотят договора заключать - пусть научаться уважать, ну и с санкционными пакетами разберутся против Белоруссии для начала. Батька то под ядерным зонтиком России, так что никто на него не рыпнется. Договора между Кубой и Белоруссией - двумя независимыми и равноправными партнёрами, всё в рамках демократии, так любимой в штатах! И Россия вроде как бы и ни причём...
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3 час.
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