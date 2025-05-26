Психотерапевт Мартынов: нужно отстаивать свои интересы с токсичными руководителями

Психотерапевт и основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов рассказал, что в условиях растущего кадрового дефицита часто звучат разговоры о нехватке квалифицированных специалистов.
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