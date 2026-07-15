Джек Джонс стал победителем Championship League 2026, выиграв свой первый рейтинговый титул

Джек Джонс впервые в карьере завоевал рейтинговый титул, выиграв у Дэвида Гилберта в финале на турнире Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Джек Джонс — победитель Championship League 2026(фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 3-й этап, группы 1, 2 Трансляции, расписание - 2-й этап, группы G, H Джек Джонс одержал свою первую профессиональную победу в карьере, одолев Дэвида Гилберта со счетом 3-2 в финале турнира Championship League 2026.