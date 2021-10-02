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В Италии заявили о возможности ввести получившим «Спутник» другую вакцину

В Италии заявили о возможности ввести получившим «Спутник» другую вакцину

Джованни Рецца, глава управления по предупреждению заболеваний министерства здравоохранения Италии, заявил, что местные жители могут получить дополнительную вакцину, даже если они уже прошли вакцинацию от COVID-19 китайским или российским препаратом.

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