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Звёздные войны всё ближе: новейшая американская «глушилка» для китайских и российских спутников Meadowlands начнёт работать в 2024 году

Новое передвижное устройство электронного подавления для борьбы с китайскими и российскими космическими технологиями под названием Meadowlands, разработанное L3 Harris Technologies, заступит на службу к концу 2024 году, как сообщает Bloomberg.

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