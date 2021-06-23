Прогноз по USD/JPY на 23 июня 2021 года

USD/JPYЯпонская йена превзошла наши ожидания. Впрочем, фондовый рынок не спешит в глубокую коррекцию, вчера S&P500 подрос на 0,51%, чем и воспользовалась пара USD/JPY, с усилием вырвавшись над сопротивления линии Крузенштерна и ценового канала.