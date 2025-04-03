Глава РФПИ Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подвел итоги визита в Вашингтон, где обсудил с представителями администрации Дональда Трампа ключевые вопросы российско-американских отношений.
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