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Глава РФПИ Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон

Глава РФПИ Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подвел итоги визита в Вашингтон, где обсудил с представителями администрации Дональда Трампа ключевые вопросы российско-американских отношений.

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