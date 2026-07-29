Пленный ВСУ: командиры призывали солдат самовольно покидать части

Командование предлагало бойцам скрыться и давало три дня, после чего объявляло их в розыск.Пленный украинский военнослужащий Александр Карин рассказал ТАСС, что командиры подразделений ВСУ призывали солдат самовольно оставлять воинские части.
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