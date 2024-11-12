Подземный город у линии соприкосновения: новые условия жизни для бойцов войск РХБЗ Ольга ВайленкоСовременные военные действия требуют не только боевого мастерства, но и новых, продуманных подходов к обеспечению условий, в которых могут комфортно находиться и выполнять свои задачи бойцы.