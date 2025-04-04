Новые RTX 5060 и 5060 Ti уже в продаже — раньше официального релиза?Пока NVIDIA ещё не успела официально представить свои свежие графические ускорители RTX 5060 и 5060 Ti, некоторые производители ПК уже начали продавать сборки с этими картами.
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