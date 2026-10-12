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Спорт Уик-Энд

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Аугусто обречен пойти по пути Дурана? Три тревожных звонка для «Зенита», несмотря на победное настроение

Аугусто обречен пойти по пути Дурана? Три тревожных звонка для «Зенита», несмотря на победное настроение

Обозреватель bobsoccer.ru – победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ. Три победы подряд, прогресс ставшего лучшим ассистентом РПЛ Педро, феноменальная форма Глушенкова и мощь Соболева - лишь начало большого пути.

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