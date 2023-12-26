Улыбается и пьет: фанаты накинулись на фотографию Пугачевой в сети

Несмотря на огромный скоп негатива, семью Аллы Пугачевой можно назвать счастливой. У Примадонны и её супруга большая разница в возрасте, но это не мешает им любить друг друга, строить совместные планы и воспитывать двух прекрасных близнецов.
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