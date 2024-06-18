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Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам

Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам

Депутат Кнессета 19 созыва Моше Фейглин призывает к уничтожению арабов Газы и цитирует Гитлера на национальном телевидении: «Как сказал Гитлер: «Я не смогу жить, если останется хотя бы один еврей», мы не сможем жить здесь, если в Газе останется хоть один исламо-нацист» Собсна, еврей искренне, не таясь поставил соплеменников на одну доску с нацистами III Рейха.

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Комментарии
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Алексей Тан
Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам  ====================== Этот ГРЯЗНЫЙ еврей.... Те действия (преступления) какие ОНИ применяли, во время войны еврее-нацистской Германии... к славянам, русским.... то сейчас применять... к арабам... опыт имеется... как по убийству детей, так и выкачиванию &quot;крови&quot;.
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15 час.
Алексей Тан
Этнические немцы, во время 2-ой мировой войны, были лишь &quot;пушечным мясом&quot; сионизма... как сейчас &quot;украинЧи&quot;....
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15 час.

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