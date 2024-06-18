Депутат Кнессета 19 созыва Моше Фейглин призывает к уничтожению арабов Газы и цитирует Гитлера на национальном телевидении: «Как сказал Гитлер: «Я не смогу жить, если останется хотя бы один еврей», мы не сможем жить здесь, если в Газе останется хоть один исламо-нацист» Собсна, еврей искренне, не таясь поставил соплеменников на одну доску с нацистами III Рейха.
Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам
Комментарии
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Алексей Тан
Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам ====================== Этот ГРЯЗНЫЙ еврей.... Те действия (преступления) какие ОНИ применяли, во время войны еврее-нацистской Германии... к славянам, русским.... то сейчас применять... к арабам... опыт имеется... как по убийству детей, так и выкачиванию "крови".
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15 час.
Алексей Тан
Этнические немцы, во время 2-ой мировой войны, были лишь "пушечным мясом" сионизма... как сейчас "украинЧи"....
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15 час.
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