«Мы предупреждали о том, что главы поселений должны контролировать ситуацию в населённом пункте. Смотреть по полосам противопожарным, по наличию средств пожаротушения, по тому чтобы не были захламлены ни огороды, ни сараи, нигде не лежал сухостой.