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Обленились совсем: Кожемяко устроил жёсткий разнос главам муниципалитетов — видео

Обленились совсем: Кожемяко устроил жёсткий разнос главам муниципалитетов — видео

«Мы предупреждали о том, что главы поселений должны контролировать ситуацию в населённом пункте. Смотреть по полосам противопожарным, по наличию средств пожаротушения, по тому чтобы не были захламлены ни огороды, ни сараи, нигде не лежал сухостой.

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