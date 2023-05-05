Слово и дело

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Певица Анна Седокова пожаловалась на острую стадию аллергии

Певица Анна Седокова пожаловалась на острую стадию аллергии

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что борется с острой стадией аллергии.

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