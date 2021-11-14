Новые анекдоты

Встречаются ковбой и мадам. - О, Билл, какая у тебя большая шляпа! - Люси, я ведь родом из Техаса, а у техасцев - все большое! - А какой у тебя большой пистолет! - Люси, конечно! Это же не пистолет, а кольт.
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Михаил Степанченко
Союзники - это враги, у которых есть общий враг.
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13 час.
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Михаил Степанченко
Приехали два друга поступать в университет на бесплатное отделение. Первый год - не поступили, второй год тоже, на третий приезжают и один говорит другому: - Если и на этот раз не получится, сдадим бутылки и поступим на платное!
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13 час.
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