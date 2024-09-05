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Петербургский дневник

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Депутат Останина предложила начать демографическую операцию с Дальнего Востока

Начинать нужно с молодых семей Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина предложила провести «специальную демографическую операцию» в России, начав с Дальнего Востока, рассказала она в интервью РИА Новости на ВЭФ.

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