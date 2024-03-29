Посольство Казахстана призвало граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

В Казахстане посоветовали гражданам покинуть украинские области, где растёт напряжение.Посольство Казахстана в своём сообщении о необходимости гражданам покинуть Украину по причине растущей напряжённости.
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