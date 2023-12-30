Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о победе его коалиции «Сербия не смеет останавливаться» на повторных парламентских и муниципальных выборах, она набрала 69,5% голосов, оппозиционная партия «Сербия против насилия» - 12% голосов.

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