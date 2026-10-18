Почему Starlink отключается при скорости 161 км/ч и как это заметили военные? Какие операции беспилотников уже остановил лимит скорости? Насколько серьёзно ограничение Starshield ударило по ударам на средние дистанции? И какие последствия для военных коммуникаций будут, если прежние скорости не вернут? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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