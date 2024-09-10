Глава Удмуртии встретился с зампредом правительства России Татьяной Голиковой

Лариса Поплавская

А почему Голикова еще в правительстве????? Что не до конца еще медицину угробили? Сколько можно обманывать простой народ. Этой паразитке надо на нарах вкалывать, а не просто там сидеть. Возмутительно, противно, обидно. Какие же вы все брехуны и воры. Скажи кто твой друг- я скажу кто ты. Все вы там одним миром мазаны И ворон ворону глаз не выклюет. НЕТ ВАМ ВЕРЫ