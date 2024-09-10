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Глава Удмуртии встретился с зампредом правительства России Татьяной Голиковой

Глава Удмуртии встретился с зампредом правительства России Татьяной Голиковой

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой о строительстве медучреждений в регионе.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
А почему Голикова еще в правительстве????? Что не до конца еще медицину угробили?  Сколько можно обманывать простой народ. Этой паразитке надо на нарах вкалывать, а не просто там  сидеть. Возмутительно, противно, обидно. Какие же вы все брехуны и воры. Скажи кто твой друг- я скажу кто ты. Все вы там одним миром мазаны И ворон ворону глаз не выклюет. НЕТ ВАМ ВЕРЫ
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