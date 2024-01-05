Иван Бобров: В столице ликвидировали 150 тыс. кв. м незаконных построек в четвертом квартале 2023 года

Госинспекция по недвижимости планомерно освобождает общественные пространства столицы от самостроя. В четвертом квартале 2023 года в Москве ликвидировали 150 тысяч квадратных метров незаконных построек в разных районах.
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