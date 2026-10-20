“House Democrats are pouring money into three new congressional districts President Donald Trump won handily in 2024, pushing their party deeper into GOP territory in the final two weeks of 2026 cycle,” the Washington Sun reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым