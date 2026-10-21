Видео, сгенерированное искусственным интеллектом, с изображением генерала Шарля де Голля, распространилось по французским социальным сетям менее чем за 24 часа, набрав миллионы просмотров.
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