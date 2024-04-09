В Новороссийске у родителей детей до 14 лет требуют отметки о гражданстве ребенка

В Новороссийске у родителей детей до 14 лет требуют отметки о гражданстве ребенкаРодителей детей до 14 лет в Новороссийске попросили за месяц предоставить в школы и детские сады отметки о гражданстве детей.
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