Проверка происшествий на железнодорожном вокзале в Пермском крае

На фоне громкого инцидента на железнодорожном вокзале в Пермском крае, когда пассажир получил серьезную травму ноги после того, как другие пассажиры не оказали ему помощи и даже не вызвали скорую помощь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование.