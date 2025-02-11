Едкий натр Дорогие друзья, мы очень не любим конспирологические теории и всегда предпочитаем все вещи объяснять наиболее логично.
Таинственный борт из Вашингтона
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Александр Симаков
Прояснилась цель прилета в Москву "таинственного борта" из Вашингтона. Путин помиловал ( по личной просьбе Трампа) американца, пойманного в аэропорту Шереметьева с наркотиками в 2021 году и осужденного российским судом на 14 лет. Вот за этим американцем и прилетел спецборт.
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