БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • лина каюмова (Хорошая)
    Кто из спорсменов едит на Олимпиаду без флага,гимна,Родины ,совести и чести, тогда за свой счет.Это надо так низко па...Смотрите это сами...
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    Дошло до кого-то ! Деньги государственные тратят вопреки желанию Народа! Те, кто нейтральные, для нас русских сами зн...Смотрите это сами...
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    Кто поедет на ОИ из спортсменов РФ это нелюди,это не спортсмены а подлецы,их вообще не нужно признавать и не оплачива...Смотрите это сами...

«Одиночное плавание»: съемки на секретной базе, судьбы актеров, техника в кадре и другие интересные факты о «советском Рэмбо». (Культовое советское кино)

«Одиночное плавание»: съемки на секретной базе, судьбы актеров, техника в кадре и другие интересные факты о «советском Рэмбо». (Культовое советское кино)

 Фильм, о котором расскажу вам сегодня, не нуждается в особом представлении. По итогам 1986 года «Одиночное плавание» заняло второе место по итогам советского проката (40,7 млн зрителей), уступив лидерство только «Двойному капкану» (42,9 млн зрителей).

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