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Опрос Gallup показал, в каких странах сильнее всего боятся ядерной угрозы

Опрос Gallup показал, в каких странах сильнее всего боятся ядерной угрозы

Возможное применение ядерного оружия продолжает беспокоить жителей всех стран мира. Об этом стало известно из результатов опроса «Конец года», который был проведен ассоциацией исследовательских агентств Gallup International.

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