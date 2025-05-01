ВВС Болгарии сообщили о неисправности поставленного из США F-16

У первого поставленного из США самолета F-16 Block 70 возникли технические проблемы. О неисправности сообщил командующий болгарскими военно-воздушными силами (ВВС) генерал-майор Николай Русев, его слова приводит сайт министерства обороны страны.
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