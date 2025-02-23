Чеферин о потолке зарплат: «Готовы игроки получать меньше, а лиги – сократить число команд или отказаться от одного кубка? Это сложная дискуссия, ее упрощают разные «эксперты» и тренеры»

– Возможно ли ввести потолок зарплат в Европе, как недавно предложил Карл-Хайнц Румменигге, чтобы ограничить количество матчей, поскольку клубы не смогли бы платить игрокам столько же? – Наши юристы консультировались с Европейским союзом.